MEB, yeniden atama ve kurumlar arası geçişlerde torpil yapıyor
|01 Eylül 2020 16:03
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Bilindiği üzere, MEB kadrolu öğretmen alımı yapıldığı dönemde hem kurumlararası nakil hem de istifa sonrası dönüşler için kontenjan ayırmaktaydı.
Daha sonra sözleşmeli alıma geçildiğinden ve kadrolu öğretmen alımı yapılmadığından, istifa sonrası dönüş ve kurumlar arası geçişle öğretmen alımı da yapılamadı. Ama bu teorik olarak böyleymiş!
Memurlar.net'e ulaşan bilgilere göre Bakanlık hem kurumlar arası geçişte hem de istifa sonrası dönüşte, başvuru yapan adaylara olumsuz cevaplar verirken, 657 sayılı Kanunun genel hükümlerine dayanarak atama yapmaktadır.
Bu durum, yeniden ve kurumlar arası geçişlerde, torpil sistemine geri dönüldüğü anlamına gelmektedir.
2020 yılında bu türden atamaların sayısı oldukça artmış olup, MEB'in kurumsal imajını daha fazla zedelemeden, adalet ve hakkaniyete uygun bir yöntemle kurumlar arası geçiş ve yeniden atama yoluyla öğretmen alımını başlatması gerekmektedir.
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