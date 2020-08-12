Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlileri yerleştirme sonuçları
|12 Ağustos 2020 14:24
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YÖK, öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlileri yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Öncelikli Alan Kapsamında atanan araştırma görevlilerinin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitim Programları Yerleştirme Sonuçları 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.
Öncelikli Alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerinin kayıt tarihlerini dikkate alarak aşağıdaki belgelerle başvurmaları gerekmektedir.
1. ALES sonuç belgesi.
2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.
3. Lisans transkripti.
4. Yüksek Lisans transkripti
5. Öncelikli Alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge
Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.
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