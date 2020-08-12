KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları KARDEMİR) Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi
|12 Ağustos 2020 14:43
|Yazdır
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir vekaleten yürütülen genel müdürlük görevine Necdet Utkanlar'ın getirildiğini söyledi.
Yolbulan, demir çelik sektöründe yıllardır üst düzey görevlerde bulunan deneyimli ve donanımlı Utkanlar'ın başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.
Utkanlar'a başarılar dileyen Yolbulan, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in kendisini yenileyerek ülkeye yerli ve milli alanda katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
12 Ağustos 2020 10:11
|Dardanel fabrikasındaki karantina sona erdi
10 Ağustos 2020 17:08
|4 bin projeye teşvik belgesi
09 Ağustos 2020 06:45
|Sinemalar 'mesafeli' açıldı
07 Ağustos 2020 21:06
|AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
07 Ağustos 2020 10:36
|Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
06 Ağustos 2020 11:22
|Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi
06 Ağustos 2020 09:27
|Plajda kavga var
06 Ağustos 2020 08:20
|Elektrikli otomobillere 100 yeni şarj istasyonu
05 Ağustos 2020 11:10
|Yerli Kovid-19 testi 21 ülkeye ihraç oldu
05 Ağustos 2020 08:40