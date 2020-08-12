1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi

Vali Ersin Yazıcı: Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık
 12 Ağustos 2020 14:54
Yazdır
Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi.

Vali Yazıcı, bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği tanışma toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

İnsanların sağlığı için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Yazıcı, kentteki herkesin ve sektörlerin turizme çok bağlı olduğunu dile getirdi.

Misafirlerin gelmeye başladığını belirten Yazıcı, "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek." diye konuştu.

Yazıcı, gelen yolcuların havaalanına girdiği andan itibaren güvenli bir tatil geçirecek olmanın rahatlığını hissettiklerini bildirdi.

- "Antalya en güvenli kentlerden birisi"

Antalya'nın nüfusuna oranla Kovid-19 vakası en az tespit edilen iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya en güvenli kentlerden birisi. Şehri tehdit edecek düzeyde bir vaka durumu söz konusu değil. Yerli ve yabancı tüm turistleri 'turizmin başkentine' davet ediyoruz." dedi.

Turistlerin ülkelerine dönüşünde Kovid-19 testlerinin yapıldığını vurgulayan Yazıcı, hızlı tanı kitlerinin yeterli düzeyde olduğunu ifade etti.

Yabancı turistlerde pozitif vaka çıkma olasılığına karşılık her otelin karantina odası kurduğuna değinen Yazıcı, klinik manada hastanede yatması gereken turistlerin ise ücret karşılığında hastanelerde tedavi altına alınacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rize'de virüs kurallarına uyan ayakkabı boyacısı ödüllendirildi
12 Ağustos 2020 15:12		 'Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım istiyoruz'
12 Ağustos 2020 14:52
150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar
12 Ağustos 2020 14:15		 Malatya'da düğün ve nişanda ikram yasaklandı
12 Ağustos 2020 13:39
Taksici durakta iguanayı görünce şaştı kaldı
12 Ağustos 2020 13:05		 Bir rivayete inandılar, tarihi köprüyü bu hale getirdiler
11 Ağustos 2020 22:00
Validen uyarı: Koronavirüsle mücadele başlamadı bile
11 Ağustos 2020 18:59		 Rize'de şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
11 Ağustos 2020 18:54
Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...
11 Ağustos 2020 18:18		 Vali uyardı: Herkes virüsü ciddiye alsın
11 Ağustos 2020 17:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi15:25 - MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin özür durumu atamalarına başvurmalarıyla ilgili açıklama15:19 - CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı15:15 - FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası15:12 - Rize'de virüs kurallarına uyan ayakkabı boyacısı ödüllendirildi15:05 - Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı
14:58 - Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı14:54 - Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi14:52 - 'Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım istiyoruz'14:43 - KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu14:41 - Altın fiyatları için yeni tahmin!14:37 - TSE 'Okulum Temiz' belgelerini vermeye başladı
14:35 - Hatay'daki kanlı cinayetin detayları ortaya çıktı14:29 - İstanbul Bilişim'in büyük dolandırıcılığı devam ediyor14:24 - Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlileri yerleştirme sonuçları14:20 - LGS yerleştirme sisteminde yeni dönem14:15 - 150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar
14:10 - Devlet memuru, amirin 'yerine' imza atabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
İkinci el otoda 'ikinci dalgası' uyarısı: Fiyatlar daha da artar
Altın fiyatları için yeni tahmin!
Rusya'dan yeni açıklama: Aşı 2 hafta içinde hazır olacak
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 1
aile içinde teması kesin 2
oğulcan çağlayan 1
benzine yine zam yapılması 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
aamir khan'ın niğde'de film çekmesi 1
imitasyon 1
cenk tosun 1
kombucha çayı 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 4
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
TBMM 298 personel alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam