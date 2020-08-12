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Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı

Kendisini polis olarak tanıtarak ikinci el satış sitesi Letgo'da oyun konsolu sattığını iddia eden dolandırıcı, bu kez de minik bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. Şahsın açıp kapattığı hesap sayısı 30'u geçerken, sitenin hala bir önlem almaması akıllarda soru işareti bıraktı
 12 Ağustos 2020 14:58
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Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı

Kendisini polis olarak tanıtarak ikinci el satış sitesi Letgo'da oyun konsolu sattığını iddia eden dolandırıcı, bu kez de minik bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. Şahsın açıp kapattığı hesap sayısı 30'u geçerken, sitenin hala bir önlem almaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Kendisini Kocaeli'de görev yapan polis memuru M.Ö. olarak tanıtan bir kişi, geçtiğimiz haftalarda ikinci el ürün satan alışveriş sitesi Letgo'ya, oyun konsolu satmak için ilan koydu. İlanı gören vatandaşlar, M.Ö. olduğu ileri süren kişi ile irtibata geçti. Ürünü almak için anlaşan mağdurlara dolandırıcı, "Gebze'de oturuyorum. Kocaeli'de polis olarak görev yapıyorum. Görev yerim Karamürsel" dedi.

Gebze'ye gelip ürünü almak istediğini söyleyen vatandaşlara dolandırıcı, "Görev yerim Karamürsel'e gidiyorum. Vaktim yok. Ürünü sana kargo ile gönderirim" şeklinde cevap verdi. Zanlıya, mağdurların bir çoğu ATM'nin kartsız işlem bölümünden bin lirayı geçen paralar gönderdi. Ancak belirtilen ürünün gelmemesi üzerine mağdurlar soluğu önce savcılıkta sonra karakolda aldı.

İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarları üzerine çok yönlü soruşturma başlattı. Ancak dolandırıcı Letgo sitesinin açığından faydalanarak vurgun yapmaya devam ediyor. İki hafta içerisinde açılıp kapanan hesap sayısı 30'u geçerken, polis şahsın peşinde. İlk olarak açtığı hesaplarda bir polisin fotoğrafını kullanan şahıs, bu kez de bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. İlk hesaplarında ismini M.Ö. olarak kullanan şahıs, aynı ürünün fotoğraflarını koyarken, bu kez ismini M.A.Ö yaptı. Zanlının Letgo üzerinden bebek fotoğrafı koyarak dolandırıcılığa devam etmesi, akıllarda soru işareti bıraktı. Zanlı, kendisiyle iletişim kuran mağdurlara ise bu kez İstanbul Silivri'de polis olduğunu söyledi. Yine vaktinin olmadığını belirten şahıs, bebek fotoğrafı ile mağdurların önce güvenini kazanıyor.

Öte yandan cumhuriyet savcısının talimatı ile şahsın kullandığı M.Ö. isminin doğru olup olmadığını araştırılıyor. Her konuştuğu kişiye polis olarak fotoğraflarını atan dolandırıcı detaylı olarak araştırılıyor. Yapılan ilk incelemede, M.Ö. isimli kişinin 2018 yılında FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği tespit edildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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