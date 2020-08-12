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Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen akademisyen tutuklandı
 12 Ağustos 2020 15:05
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Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen akademisyen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildiği öğrenilen akademisyen F.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli F.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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