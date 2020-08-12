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Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin özür durumlarına dair açıklama

MEB, kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2020 yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme işlemleri için 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde ön başvurular alınacak olup 17 Ağustos 2020 tarihine kadar öğretmen kadrosuna atanan sözleşmeli öğretmenlerinde gerekli şartları taşımaları kaydıyla mazerete ilişkin yer değiştirme işlemlerinde başvuru yapabileceklerini açıkladı.
 12 Ağustos 2020 15:42
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Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin özür durumlarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yayımladığı 2020 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nun "Giriş" kısmında yer alan "Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır." açıklamalarında yer alan kadroya geçecek Sözleşmeli Öğretmenlerden hangi tarih itibariyle kadroya geçecek olanların özür durumu yer değiştirmelerine başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

İşte o talimat;

"Konu: 17 Ağustosta Kadroya geçecekler

Bilindiği üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istihdam edilen öğretmenlerden mezkur maddenin üçüncü fıkrası gereğince sözleşmeli öğretmenlikte 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanların kadroya geçiş işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda içinde bulunulan ayın 1'i ila 14'ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15'i ile 15'inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.

Diğer taraftan Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2020 yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme işlemleri için 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde ön başvurular alınacak olup 17 Ağustos 2020 tarihine kadar öğretmen kadrosuna atananlar da gerekli şartları taşımaları kaydıyla bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

Bu nedenle 2020 Ağustos ayına münhasır olmak üzere ayın 15, 16 ve 17'sinde öğretmen kadrolarına atanacak öğretmenlerin kararnameleri de 07.08.2020 tarihinde sistem üzerinden gönderilmiş olup mazerete ilişkin yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin süresi dolduğunda kadroya geçiş ve ilgililerin kadrolu öğretmen kişisel MEBBİS şifresi tanımlama işlemlerinin tamamlanarak başvuru yapabilmelerinin sağlanması gerekmektedir."

Personel Genel Müdürlüğü

Editörün Notu; MEB'in sözleşmeli öğretmenlerin kararnamelerinin düzenlenmesi işlemleri ile alakalı olarak, sekreterya işlemlerini azaltmak adına 17 Ağustos 2020 tarihine kadar öğretmen kadrosuna atanan sözleşmeli öğretmenlere gerekli şartları taşımaları kaydıyla mazerete ilişkin yer değiştirme işlemlerinde başvuru yapabilme hakkını vermesine rağmen MEB'in tüm yer değiştirme işlemlerinde kanunen; "Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2020 tarihi esas alınacaktır." kriteri kullanıldığından 30 Eylül 2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretmenlerden muhtemel kadroya geçeceklere de bu hakkın verilemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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