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Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi

Adana'da annesi ve kardeşini öldüren Afrin'den sorumlu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
 12 Ağustos 2020 15:26
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Adana'da annesi ve kardeşini öldüren Afrin'den sorumlu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın da sorgusu emniyette tamamlandı.

Zanlı adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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