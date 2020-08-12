İçişlerinden 81 il valiliğine 'halı saha' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Onlemler" konulu genelgeyle, başta halı sahalar olmak üzere spor tesislerinin kullanımına ilişkin kurallar belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugün yeniden faaliyete başlayan halı sahaları da kapsayan genelge, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi.

Halı saha tesislerinin isletmecileri, calısanları, müşterileri ile buralarda bulunan kisilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin ayrıntılandırıldığı genelgeye göre, bu yerlerde Saglık Bakanlıgı tarafından hazırlanan Salgın Yonetimi ve Calısma Rehberi'nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Kovid--19 salgınına karsı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletisim icinde olacagı kişiler, spor tesislerinde gorevlendirilecek.

Her musteri tesise HES koduyla giris yapacak. Gorevli bir personel aracılığıyla "Hayat Eve Sıgar" mobil uygulaması uzerinden musterilerin HES kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdigi kisilere tesisler kullandırılacak.

Tesise giren herkesin ates olcumleri yapılacak. Atesi 38 derecenin uzerinde olanların tesislere girisine izin verilmeyecek ve bu kişiler en yakın saglık kurulusuna yonlendirilecek.

Tesislere maskesiz musteri/calısan alınmayacak, antrenman ve mac haricinde maske kesintisiz kullanılacak.(N95/FFP2 maskeler kullanılmayacak.)

Tesislerdeki kisi sayısı, kapalı alanlar icin 6 metrekareye bir kisi dusecek sekilde sınırlandırılacak ve buna iliskin bilgi tesis girisine asılacak.

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yas altı cocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma kosuluyla tesise alınabilecek. Veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak sekilde oturma duzeni olusturulacak.

Tesislerdeki soyunma odası/kabini, dus ve sauna alanları kapalı tutulacak ve musterilerin kullanımına izin verilmeyecek.

Spor aktiviteleri damlacık cıkısını ve hızını artırdıgı icin tesislerde musteriler ile calısanların yakın teması azaltılacak. Antrenman ve maclar dısında musteriler arasında fiziki mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.

Tesislere musteriler randevuyla kabul edilecek.

Tesislerin giris ve cıkıs yonleri birbiriyle cakısmayacak sekilde farklı taraflarda duzenlenecek, kalabalıkların olusmasını onlemek amacıyla tesisin dıs kapısına kontrolsuz girisi engellemeye yonelik uyarı levhası konulacak ve engelleyici mekanizma kurulacak.

Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında olusması muhtemel kalabalık ve yakın temas engellenecek.

Tesislerin girisine Kovid--19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis icinde uyulması gereken kuralları iceren afisler asılacak.

Musterilerin giris/cıkıs saatleri kaydedilecek ve en az 14 gun sureyle bu kayıtlar saklanacak.

Tesislerin girisinde ve icinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptigi ile tek kullanımlık kagıt havlular bulundurulacak.

Tesislerin uyelik sozlesmelerine Kovid--19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedurleri ile ilgili acıklamalar eklenecek.

Yas ve kronik hastalıgı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaslara tesisler kullandırılmayacak.

Tesis bunyesindeki kafe tarzı yeme icme bolumleri Saglık Bakanlıgının restoran, lokanta, kafe calısma rehberine gore hizmet verecek.

Tesislerin giris ve cıkısına pedallı ve kapaklı cop kutusu konulacak, bunlar duzenli olarak bosaltılacak.

Antrenman/mac aralarındaki dinlenme molaları dısında tesislerde musterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete ve dergi bulundurulmayacak.

Nakit odeme yerine tercihen temassız odeme talep edilecek, odeme terminallerinde dokunulan yuzeyler yüzde 70'lik alkolle temizlenecek.

Halı saha tesisi icinde bulunan ofislerde Saglık Bakanlıgının "Ofis ve Buro Sisteminde Faaliyet Gosteren Tum Isletmelerde Alınması Gereken Onlemler" rehberine uygun calısılacak.

- Temizlik ve dezenfeksiyona yönelik tedbirler

Genelgeye göre, tesislerin temizliği her gun duzenli yapılacak, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha fazla temizlenmesi sağlanacak.

Tesislerin yer ve yuzeylerin temizliginde nemli silme- paspaslama tercih edilmeyecek, toz cıkaran fırca ile supurme islemlerinden kacınılacak.

Tesislerin temizliginde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yuzeyleri, el ve vucudun sık degdigi bolumler gibi sık dokunulan yuzeylerin temizligine dikkat edilecek. Bu amacla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon icin 1/100 sulandırılmıs (5 litre suya yarım kucuk cay bardagı), tuvalet dezenfeksiyonu icin de 1/10 sulandırılmıs camasır suyu kullanılacak.

Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diger cihaz yuzeylerinin yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu saglanacak. Temizlik bezleri kullanım alanına gore ayrılacak. Her kullanım sonrası uygun sekilde temizlenen, yıkanabilen ve tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanacak.

Futbol topları her mac bitiminde yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilecek.

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımıyla ilgili afisler asılacak ve buralarda surekli sıvı sabun bulundurulacak.

Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile calısan el kurutma cihazları dısında el kurutma cihazları kullanılamayacak.

Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmaları saglanacak. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak. Kullanılan maske ve eldivenler cıkarılıp cop kutusuna atılacak ve eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak.

Tesiste vantilatorler calıstırılmayacak. Saglık Bakanlıgı tarafından hazırlanan rehbere uygun hareket edilecek ve tesislerin kapalı bolumleri sık sık havalandırılacak.

- Calısan personele yonelik tedbirler

Halı sahalarda çalışan personele ilişkin tedbirlerin de yer aldığı genelgeye göre, personel Kovid-19'un bulasma yolları ve korunma onlemleri hususunda bilgilendirilecek.

Ates, oksuruk, burun akıntısı, nefes darlıgı gibi belirtiler gosteren veya Kovid-19 vakası ile teması olan calısanlar tıbbi maske takılarak saglık kurumuna yonlendirilecek.

Personelin tumunun kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikce ya da kirlendikce degistirmesi, maske degisiminde el antiseptigi kullanması, el hijyenine dikkat etmesi saglanacak.

Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmeleri ve maskesiz bulunmamaları sağlanacak.

- Musterilere yonelik tedbirler

Musterilerin tesis icerisinde her alanda diger kisilerle 2 metre fiziki mesafeye uymaları saglanacak.

Kisisel havlu kullanılacak, havlular, isletme tarafından karsılanması halinde posetli olacak veya gorevli personel tarafından verilecek.

Müşteriler mac sırasında ve sonrasında kucaklasma, sarılma gibi yakın temasta bulunamayacak.

Valilik ve kaymakamlıklar halı sahaları haftada en az bir kez denetleyecek.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu geregince idari para cezası verilecek, aykırılıgın durumuna gore kanunun ilgili maddeleri uyarınca islem yapılacak ve konusu suc teskil eden davranıslara iliskin Turk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli islemler başlatılacak.