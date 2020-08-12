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Köyünü ve kuşları yılandan korumak isteyen muhtara ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde köyünü ve çatıdaki kuş yavrularını yılandan korumak isteyen muhtarın başına gelmeyen kalmadı. Yılanı yuvadaki kuşları yerken çatıdan uzaklaştırmak isteyen muhtar yanlışlıkla yılanı vurunca muhtara idari para cezası kesildi
 12 Ağustos 2020 15:59
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Köyünü ve kuşları yılandan korumak isteyen muhtara ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde köyünü ve çatıdaki kuş yavrularını yılandan korumak isteyen muhtarın başına gelmeyen kalmadı. Yılanı yuvadaki kuşları yerken çatıdan uzaklaştırmak isteyen muhtar yanlışlıkla yılanı vurunca muhtara idari para cezası kesildi.

Temmuz ayının ilk haftasında, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy'ün muhtarlığını yapan Hüseyin Danacı, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılanın evlere girmeye başladığını görünce köyü yılandan korumak istedi. Sürekli ihbar alan köy muhtarı Hüseyin Danacı, aynı yılan kendi evinin çatısındaki kuş yuvasına gelip kuş yavrularını yediğini görünce yılanı korkutmak için tüfekle ateş açtı. Bu sırada havalı tüfekten çıkan saçma yılana isabet edince yılan telef oldu.

Olaydan sonra hayvan severlerin şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer tarafından köyünü ve kuşları korumak isteyen Hasköy Muhtarı Hüseyin Danacı'ya 'Koruma altındaki yaban hayvanının avlanması' kanununa muhalefetten ceza uygulandı.

Köy Muhtarı Hüseyin Danacı'nın amacının köydeki vatandaşları ve kuşları korumak olduğu, bu nedenle yılanı kaçırmak amacıyla ateş açtığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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