Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin yaz dönemi nakil başvurularını almaya başladı.
|12 Ağustos 2020 16:01
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin yaz dönemi nakil başvurularını almaya başladı.
2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri
Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri
Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız
Öğretmenlerin memurlar.net formunda konu ile ilgili paylaşımları için TIKLAYINIZ
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|LGS yerleştirme sisteminde yeni dönem
12 Ağustos 2020 14:20
|MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması
11 Ağustos 2020 21:11
|Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı
10 Ağustos 2020 14:26
|MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
10 Ağustos 2020 11:15
|LGS tercih sonuçları açıklandı
10 Ağustos 2020 09:03
|'İlkokul öğrencilerine 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık
08 Ağustos 2020 10:15
|14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı
08 Ağustos 2020 02:38
|MEB ile Deniz Ticaret Odaları arasında protokol imzalandı
06 Ağustos 2020 16:45
|Öğretmenlerin il dışı nakil kontenjanları açıklandı
06 Ağustos 2020 14:31
|MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği
06 Ağustos 2020 10:18