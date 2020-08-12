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Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin yaz dönemi nakil başvurularını almaya başladı.
 12 Ağustos 2020 16:01
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Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin yaz dönemi nakil başvurularını almaya başladı.

2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

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