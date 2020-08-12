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Sağlık'ta lisans tamamlama başvuruları başladı

YÖK, sağlıkta lisans tamamlama başvurularını almaya başladı.
 12 Ağustos 2020 16:07
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Sağlık'ta lisans tamamlama başvuruları başladı

Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklama

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

?Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69 uncu maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 12/08/2020 (Saat: 15:30) - 21/08/2020 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2019 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Kapsamına Alınan Önlisans Programları ve Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız.

Sağlık Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Ekranı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurmak için tıklayınız?

Sorularınız İçin

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 0 965

Yazılımla ilgili teknik destek için: sltdestek@yok.gov.tr
Memurlar.Net
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