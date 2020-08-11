Öngörü nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Öngörü mü? Ön görü mü?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Öngörü kelimesi

ÖNGÖRÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin öngörü mü, ön görü mü? olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı öngörü şeklinde olmalıdır.

ön görü(Yanlış kullanım)

öngörü( Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.