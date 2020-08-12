İlk karar verildi... Bir üniversite online eğitim yapacağını duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan, öğrencilere gönderdiği maille 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde hazırlık eğitiminin çevrimiçi yapılacağını, lisans ve lisansüstünde ise derslerin sadece zorunlu hallerde yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan, öğrencilere gönderdiği maille 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde hazırlık eğitiminin çevrimiçi yapılacağını, lisans ve lisansüstünde ise derslerin sadece zorunlu hallerde yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan tarafından öğrencilere yollanan mailde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Salgının yayılma dinamikleri, üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3600 öğrencilik yurt kapasitemizi, gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 güz döneminde yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapacağız.

Alınan önlemler çerçevesinde üniversite senatomuz oybirliği ile güz 2020 eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum."