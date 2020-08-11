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Ön söz nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Ön söz mü? Önsöz mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 11 Ağustos 2020 10:15
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Ön söz nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Ön söz mü? Önsöz mü?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Ön söz kelimesi

ÖN SÖZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ön söz mü, önsöz mü? olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı ön söz şeklinde olmalıdır.

önsöz(Yanlış kullanım)

ön söz( Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.

Memurlar.Net
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