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Bakanlıktan 'Galata Kulesi'nde restorasyon' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız etmesi üzerine açıklama yayımladı.
 12 Ağustos 2020 16:58
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Bakanlıktan 'Galata Kulesi'nde restorasyon' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız etmesi üzerine açıklama yayımladı.

Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların, bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini bildiren Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon faaliyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır."

Ayrıca Demircan, Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceklerini kaydetti.

Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı!
İhlas Haber Ajansı
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