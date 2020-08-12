Bu düğünde sadece 1 kişi maske taktı
|12 Ağustos 2020 17:04
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İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine idari para cezası uyguladı. Düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.
Sadece 1 kişi maske takmış
Sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü.
Binlerce lira ceza kesildi
Denetimlerine devam eden ekipler, Konak ilçesinin Kadifekale semtinde düzenlenen bir başka sokak düğününde de denetim gerçekleştirdi. Söz konusu düğünün sahiplerine de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle binlerce liralık idari para cezası kesildi.
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