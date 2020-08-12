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Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale ediliyor
Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
|12 Ağustos 2020 17:32
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Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.
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