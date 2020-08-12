Bakan Koca paylaştı: Maske takılsa bile mesafe önemli
Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajından: Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli
|12 Ağustos 2020 17:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.
Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajı şöyle:
"Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."
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