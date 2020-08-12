23 il kapsamında öğretmenlerin nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 23 il kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
|12 Ağustos 2020 18:18
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 23 il kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Öğretmenlerin 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
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