Bir günde 12 tane 'Yıldırım' yangını çıktı
|12 Ağustos 2020 18:25
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Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan gök gürültülü sağanak yağış ihbarının ardından Ula'nın Armutçuk Mahallesi ve Menteşe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar orman ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Muğla'da bir günde yıldırım düşmesi sonucu 12 adet yangın çıktığı öğrenildi.
Ula ilçesine bağlı kırsal Armutçuk Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Akşam saatlerinde ise Menteşe Muslihittin Mahallesi Bademlik Mevkiinde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu ot yangını başladı. Yangına Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. 100 metre ara iki ayrı noktada çıkan ot yangını kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
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