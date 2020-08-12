Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi iddialarına yalanlama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
|12 Ağustos 2020 18:33
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Galata Kulesi' açıklaması
12 Ağustos 2020 20:04
|MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
12 Ağustos 2020 19:28
|Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti
12 Ağustos 2020 18:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde
12 Ağustos 2020 16:52
|Mustafa Destici: Mavi Vatan'da bir adım dahi geri atılmamalı
12 Ağustos 2020 15:40
|Bakan Soylu: Polis eğitiminde çağı yakaladık
12 Ağustos 2020 13:45
|Bakan Selçuk'dan Ağrı'da istismar mağduru kız çocuğu hakkında açıklama
12 Ağustos 2020 12:27
|Çocuklara ve gençlere kamplarda 'mahremiyet bilinci' eğitimi
12 Ağustos 2020 12:01
|Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'a tepki
12 Ağustos 2020 11:47
|İskenderun'daki uluslararası liman, Lübnan'a destek için hazır
12 Ağustos 2020 11:19