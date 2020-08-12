Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi iddialarına yalanlama

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? GÖZLER BİLİM KURULU'NDA

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle okullarda online eğitime geçildi. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekerek ve 31 Ağustos olarak belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır." dedi. İşte konuya diğer detaylar..