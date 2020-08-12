1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların ve cezai karşılıklarının kanunlarda açıkça belirtildiğini vurgulayarak, "Orman Kanunu"nda yer alan cezaları hatırlattı
 12 Ağustos 2020 18:41
Yazdır
Bakan Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların ve cezai karşılıklarının kanunlarda açıkça belirtildiğini vurgulayarak, "Orman Kanunu"nda yer alan cezaları hatırlattı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanların, canlıların hayat kaynağı, insanlığın ortak mirası olduğuna dikkati çekti.

Ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların ve cezai karşılıklarının kanunlarda açıkça belirtildiğine işaret eden Gül, "6831 Sayılı Orman Kanunu"nda, "Örgüt kapsamında işlenen orman yangını", "Kasten işlenen orman yangını", "Kasten işlenen orman yangını", "İhmali davranışla orman yangına sebep olma" suçlarını işleyenlere verilmesi öngörülen cezalara yönelik görsel paylaştı.

Bakan Gül, kanunda yer alan hükümlere ilişkin paylaşımıyla "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu Kanununun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak olup bu filleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur." hatırlatmasında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki otobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme
12 Ağustos 2020 19:21		 Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale ediliyor
12 Ağustos 2020 17:32
Vali yardımcısının öldürdüğü anne ve kardeşi toprağa verildi
12 Ağustos 2020 16:29		 CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı
12 Ağustos 2020 15:19
Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı
12 Ağustos 2020 14:58		 Hatay'daki kanlı cinayetin detayları ortaya çıktı
12 Ağustos 2020 14:35
İstanbul Bilişim'in büyük dolandırıcılığı devam ediyor
12 Ağustos 2020 14:29		 Sahte koronavirüs belgesine soruşturma açıldı
12 Ağustos 2020 14:04
Fenerbahçeli Mert Hakan'dan GS'li yöneticiye suç duyurusu
12 Ağustos 2020 13:49		 HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturmasında, mağdur kadından 'baskı' iddiası
12 Ağustos 2020 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Galata Kulesi' açıklaması20:03 - 'Koca Piri Reis' gaz hidrat kaynaklarını araştıracak19:54 - KARDEMİR 2020'nin ilk yarı yılında 167,8 milyon zarar etti19:53 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:28 - MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı19:24 - 'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
19:21 - İstanbul'daki otobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme19:19 - Deniz taksileri Haliç'te çürümeye terk edildi19:14 - Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın acı günü19:11 - Annesi ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı19:08 - Hayvan barınağındaki ölüm iddialarıyla ilgili açıklama18:59 - Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Demirbaş'ın sağlık durumu iyi
18:51 - Alanyasporlu futbolcu koronavirüse yakalandığı açıkladı18:43 - Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti18:41 - Bakan Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı18:33 - Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi iddialarına yalanlama18:25 - Bir günde 12 tane 'Yıldırım' yangını çıktı
18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
İlk karar verildi... Bir üniversite online eğitim yapacağını duyurdu
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Altın fiyatları için yeni tahmin!
Okulların açılışı ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıklama yapacak
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
İkinci el otoda 'ikinci dalgası' uyarısı: Fiyatlar daha da artar
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler 1
kombucha çayı 1
ons altın 1
aile içinde teması kesin 2
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
coronalı olduğunu söylemeyen düğün sahibi 3
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
TBMM 298 personel alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam