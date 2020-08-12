Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
|12 Ağustos 2020 21:54
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.
Son 24 saatte 934 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 227 bin 89 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' 2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. http://' ifadelerini kullandı.
10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
12 Ağustos 2020 22:17
|'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
12 Ağustos 2020 19:24
|Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı
11 Ağustos 2020 23:05
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!
11 Ağustos 2020 23:00
|Prof. Özlü'den vakalarla ilgili açıklama: Endişe verici
11 Ağustos 2020 21:13
|7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 20:45
|Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
11 Ağustos 2020 20:14
|Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım
11 Ağustos 2020 19:54
|Diyarbakır Valisi: Artık hiçbir risk yokmuş gibi devam edemeyiz
11 Ağustos 2020 19:23
|Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız
11 Ağustos 2020 18:05