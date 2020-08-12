1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.
 12 Ağustos 2020 21:54
Yazdır
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Son 24 saatte 934 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 227 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' 2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. http://' ifadelerini kullandı.

10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
12 Ağustos 2020 22:17		 'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
12 Ağustos 2020 19:24
Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı
11 Ağustos 2020 23:05		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!
11 Ağustos 2020 23:00
Prof. Özlü'den vakalarla ilgili açıklama: Endişe verici
11 Ağustos 2020 21:13		 7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 20:45
Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
11 Ağustos 2020 20:14		 Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım
11 Ağustos 2020 19:54
Diyarbakır Valisi: Artık hiçbir risk yokmuş gibi devam edemeyiz
11 Ağustos 2020 19:23		 Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız
11 Ağustos 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Pandemi çocuklardaki korku ve kaygı düzeylerini de artırdı23:07 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı23:04 - Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı23:01 - Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını22:36 - Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu22:35 - TEI'den Türkiye'yi uçuracak motorlar
22:30 - Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği22:23 - Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı22:17 - 7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı22:12 - Dolandırıcıların en çok kullandığı bu yönteme dikkat!22:02 - Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetişirdi21:54 - Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
21:52 - Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu21:47 - CHP'li Özgür Özel'den üniversiteler için araştırma önergesi21:40 - Kovid-19 pandemisi bisiklet sektörü için fırsat oldu21:38 - Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor21:33 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Doğu Akdeniz' tepkisi
21:27 - TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
İlk karar verildi... Bir üniversite online eğitim yapacağını duyurdu
Bakan Ziya Selçuk açıkladı... Okullar uzaktan eğitimle açılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Altın fiyatları için yeni tahmin!
Bakan Koca: Yüz yüze eğitim en az bir ay başlatılmamalı
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
kadına şiddet 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
büro personeli alımı için iha şartı konması 2
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
alpaslan öztürk 1
ons altın 1
aamir khan'ın niğde'de film çekmesi 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
cemil bayık 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
TBMM 298 personel alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam