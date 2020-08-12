Hayvan barınağındaki ölüm iddialarıyla ilgili açıklama

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan hayvan ölümleri iddialarıyla ilgili yapılan incelemede 20 farklı hayvanın ihmal nedeniyle öldüğünün belirlendiğini ve belediyeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile Valiliğe gelen şikayetler üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından incelemeler başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede görüntülerdeki olayların Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 40 görüntünün incelenmesi sonucunda 20 farklı hayvanın bakımının ihmal edildiği ve öldüğü kanaatine varılmış, inceleme ve tespit tutanakları ile kayıt altına alınmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlere muhalefet etmekten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına 18 bin 940 lira idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, ilgili kurum yetkililerinden gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi, uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.''