Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın acı günü
|12 Ağustos 2020 19:14
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Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz'ın babası, Emekli öğretmen Tacettin Tutulmaz ve Korkutelili iş adamı İbrahim Şevik'in kayınpederi Hacı Hüseyin Tutulmaz (86), Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Merhum Hacı Hüseyin tutulmaz için Korkuteli'ne bağlı Akyar mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazının ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından merhum Tutulmaz, mahalle mezarlığına defin edildi.
Cenaze törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Merkez Valisi Mustafa Taşkesen, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, çevre ilçe kaymakamları, siyasi ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Defin sonrası Vali Mustafa Tutulmaz, taziyeleri kabul etti.
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