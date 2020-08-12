MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
|12 Ağustos 2020 19:28
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.
Tarihe sığmayan şana,T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Bayrağa renk veren kana,
Ölümden korkmayan cana selam olsun.
🇹🇷🇦🇿
Azerbaycanda gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!#MSB #TSK pic.twitter.com/CHrzZXClv0
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Galata Kulesi' açıklaması
12 Ağustos 2020 20:04
|Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti
12 Ağustos 2020 18:43
|Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi iddialarına yalanlama
12 Ağustos 2020 18:33
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde
12 Ağustos 2020 16:52
|Mustafa Destici: Mavi Vatan'da bir adım dahi geri atılmamalı
12 Ağustos 2020 15:40
|Bakan Soylu: Polis eğitiminde çağı yakaladık
12 Ağustos 2020 13:45
|Bakan Selçuk'dan Ağrı'da istismar mağduru kız çocuğu hakkında açıklama
12 Ağustos 2020 12:27
|Çocuklara ve gençlere kamplarda 'mahremiyet bilinci' eğitimi
12 Ağustos 2020 12:01
|Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'a tepki
12 Ağustos 2020 11:47
|İskenderun'daki uluslararası liman, Lübnan'a destek için hazır
12 Ağustos 2020 11:19