Sağlık çalışanı hastayı ambulansa kadar kucağında taşıdı
Rize'de hasta yakınları hastaya yaklaşmayınca sağlık çalışanı ambulansa kadar kucağında taşıdı.
|12 Ağustos 2020 20:20
|Yazdır
Rize'de hasta yakınları hastaya yaklaşmayınca sağlık çalışanı ambulansa kadar kucağında taşıdı.
Rize'de 70 yaşındaki Kovid-19 şüphesi olan hastanın yakınları hastayı taşımaya tereddüt edince iş sağlık çalışanına düştü. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Uğur Hacıahmetoğlu hiç tereddüt etmeden hastayı kucağına alarak ambulansa taşıdı. O anın fotoğrafı ise Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
12 Ağustos 2020 19:24
|Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın acı günü
12 Ağustos 2020 19:14
|Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Demirbaş'ın sağlık durumu iyi
12 Ağustos 2020 18:59
|Bakan Koca paylaştı: Maske takılsa bile mesafe önemli
12 Ağustos 2020 17:42
|'Gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz'
12 Ağustos 2020 17:08
|İstanbul Havalimanı, dünyadaki ilk oldu
12 Ağustos 2020 13:57
|5,5 ay aranın ardından halı sahalar faaliyete açıldı
12 Ağustos 2020 13:18
|Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 3 kişi tedavi görüyor
12 Ağustos 2020 12:57
|Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, koronavirüse yakalandı
12 Ağustos 2020 11:49
|Hem asistan hekimini hem de onun çocuğunu dünyaya getirdi
12 Ağustos 2020 11:22