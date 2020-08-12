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Sağlık çalışanı hastayı ambulansa kadar kucağında taşıdı

Rize'de hasta yakınları hastaya yaklaşmayınca sağlık çalışanı ambulansa kadar kucağında taşıdı.
 12 Ağustos 2020 20:20
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Sağlık çalışanı hastayı ambulansa kadar kucağında taşıdı

Rize'de hasta yakınları hastaya yaklaşmayınca sağlık çalışanı ambulansa kadar kucağında taşıdı.

Rize'de 70 yaşındaki Kovid-19 şüphesi olan hastanın yakınları hastayı taşımaya tereddüt edince iş sağlık çalışanına düştü. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Uğur Hacıahmetoğlu hiç tereddüt etmeden hastayı kucağına alarak ambulansa taşıdı. O anın fotoğrafı ise Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.
İhlas Haber Ajansı
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