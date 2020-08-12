TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.
|12 Ağustos 2020 21:27
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Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.
Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.
Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) August 12, 2020
Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz 😉#TOGG
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