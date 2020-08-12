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TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.
 12 Ağustos 2020 21:27
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TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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