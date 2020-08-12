TBMM Başkanı Şentop'tan 'Doğu Akdeniz' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail'in, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek verdiğini belirtti.

Şentop, "Bozacının şahidi şıracı... Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını korumakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.