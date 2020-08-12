Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu

Ortaköy'de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber ise şoke oldu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

Ünlü Youtuber'ın aracı pert

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören ünlü Youtuber ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.