1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu

(Özel) Ünlü YouTuber kepçe şoku
 12 Ağustos 2020 21:52
Yazdır
Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu

Ortaköy'de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber ise şoke oldu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

Ünlü Youtuber'ın aracı pert

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören ünlü Youtuber ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pandemi çocuklardaki korku ve kaygı düzeylerini de artırdı
12 Ağustos 2020 23:11		 Dolandırıcıların en çok kullandığı bu yönteme dikkat!
12 Ağustos 2020 22:12
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetişirdi
12 Ağustos 2020 22:02		 Sağlık çalışanı hastayı ambulansa kadar kucağında taşıdı
12 Ağustos 2020 20:20
'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
12 Ağustos 2020 19:24		 Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın acı günü
12 Ağustos 2020 19:14
Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Demirbaş'ın sağlık durumu iyi
12 Ağustos 2020 18:59		 Bakan Koca paylaştı: Maske takılsa bile mesafe önemli
12 Ağustos 2020 17:42
'Gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz'
12 Ağustos 2020 17:08		 İstanbul Havalimanı, dünyadaki ilk oldu
12 Ağustos 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Pandemi çocuklardaki korku ve kaygı düzeylerini de artırdı23:07 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı23:04 - Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı23:01 - Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını22:36 - Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu22:35 - TEI'den Türkiye'yi uçuracak motorlar
22:30 - Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği22:23 - Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı22:17 - 7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı22:12 - Dolandırıcıların en çok kullandığı bu yönteme dikkat!22:02 - Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetişirdi21:54 - Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
21:52 - Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu21:47 - CHP'li Özgür Özel'den üniversiteler için araştırma önergesi21:40 - Kovid-19 pandemisi bisiklet sektörü için fırsat oldu21:38 - Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor21:33 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Doğu Akdeniz' tepkisi
21:27 - TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
İlk karar verildi... Bir üniversite online eğitim yapacağını duyurdu
Bakan Ziya Selçuk açıkladı... Okullar uzaktan eğitimle açılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Altın fiyatları için yeni tahmin!
Bakan Koca: Yüz yüze eğitim en az bir ay başlatılmamalı
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
masterchef barbaros 3
11.08.2020 istanbul'da yolcu otobüsünde yangın 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
cemil bayık 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 4
Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır 1
halı sahaların açılması 2
oğulcan çağlayan 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam