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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor.
 12 Ağustos 2020 23:13
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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku

Yeni sezon hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başlayan MKE Ankaragücü'nde, bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Korona virus (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı
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