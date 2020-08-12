Valilikten 'yayla evlerinde malzeme bırakılmaması' uyarısı
|12 Ağustos 2020 23:33
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Erzincan Valiliği, terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşların yaylalardan dönüşlerinde evlerinde artan yaşam malzemelerini bırakmaması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların anayasal hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşayan terör örgütlerinin, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceklerine işaret edildi.
Vatandaşların konuyla ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmaları istenen açıklamada, terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşların yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmamasının büyük önem arz ettiği kaydedildi.
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