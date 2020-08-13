1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Albayrak'ın açıklamalarına destek verdi.
 13 Ağustos 2020 02:27
Yazdır
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı on binlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK çağrısı: İşbirliğine hazırız
13 Ağustos 2020 01:13		 13 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Ağustos 2020 00:00
Valilikten 'yayla evlerinde malzeme bırakılmaması' uyarısı
12 Ağustos 2020 23:33		 Bakan Koca, koronavirüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı
12 Ağustos 2020 23:07
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
12 Ağustos 2020 21:54		 CHP'li Özgür Özel'den üniversiteler için araştırma önergesi
12 Ağustos 2020 21:47
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Doğu Akdeniz' tepkisi
12 Ağustos 2020 21:33		 'Bir kesim lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz'
12 Ağustos 2020 21:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
12 Ağustos 2020 21:05		 Bakan Koca: Yüz yüze eğitim en az bir ay başlatılmamalı
12 Ağustos 2020 20:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:27 - Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek01:13 - Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK çağrısı: İşbirliğine hazırız00:44 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:10 - Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos00:03 - Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?00:03 - Ekip otosu yayaya çarpıp ölümüne sebep olursa kusurlu idaredir
00:01 - Polis, yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı00:00 - 13 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:33 - Valilikten 'yayla evlerinde malzeme bırakılmaması' uyarısı23:26 - Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı23:20 - Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor23:19 - Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı
23:13 - MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku23:11 - Pandemi çocuklardaki korku ve kaygı düzeylerini de artırdı23:07 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı23:04 - Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı23:01 - Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
22:36 - Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Polis, yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos
Ekip otosu yayaya çarpıp ölümüne sebep olursa kusurlu idaredir
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
13 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK çağrısı: İşbirliğine hazırız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli geçimsizlik 2
rusya'dan bir günde 80 uçak yolcu gelmesi 2
kombucha çayı 2
oğulcan çağlayan 1
kayhan özekin 2
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 4
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 3
masterchef barbaros 3
halı sahaların açılması 2
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam