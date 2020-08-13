Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Albayrak'ın açıklamalarına destek verdi.
|13 Ağustos 2020 02:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı on binlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.
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