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Aşıda seri üretim 2 hafta içinde başılyor

Rusya, Putin'in dünyaya duyurduğu Covid-19 aşısının 2 hafta içinde üretileceğini açıkladı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Sputnik-V" aşısının ilk olarak doktorlara, ardından vatandaşlara uygulanacağını söyledi. Aşı diğer ülkelere daha sonra verilecek. Batılı ülkeler ise Rus aşısına "kıskançlık" olarak yorumlanabilecek tepkiler verdi.
 13 Ağustos 2020 06:10
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Aşıda seri üretim 2 hafta içinde başılyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün, Moskova'da geliştirilen aşının ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığını açıkladığı yeni tip koronavirüs Kovid-19 aşısına Batılı ülkelerden beklenmedik tepki geldi. Putin önceki gün yaptığı açıklamada "Korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" ifadesini kullanmış ve üretime hemen başlanacağını belirtmişti. Putin'in, Soğuk Savaş dönemi uzay rekabetine atfen "Sputnik V" adını verdiği aşının açıklanmasının hemen ardından Almanya ve ABD gibi Kovid-19 aşısı üretme çabasında olan ülkelerden destek yerine eleştiri gelmesi dikkat çekti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamada aşının yeterince test edilmediğini iddia etti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Bakan Alman basına yaptığı açıklamada "Milyonlarca veya milyarlarca insana erkenden aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir, çünkü aşılama eğer yanlış bir şekilde yapılırsa vücudun aşılamanın kabulünü etkileyebilir, Rusya'da aşı ilgili olan bitenlerden şüpheliyim. Temel sorun Rusya bu aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi" ifadelerini kullandı.

İLK OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da Rusya'nın aşı açıklamasına, Alman mevkidaşına benzer bir tonda cevap verdi. Azar'ın açıklamasında "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması" dedi. Aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Azar, ABD'nin yıl sonuna kadar onlarca milyon aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini vurgulamasıysa dikkat çekti.

BBC VE CNN ENDİŞELİ

Amerikan CNN, Rusya'nın aşıyı geliştirmesine dair haberlerde birçok uzmanın görüşlerini alırken haber başlıklarında eleştiriler ve kaygıları okuyucularına aktardı. İngiliz BBC'de Rusya'nın korona virüs aşısıyla ilgili birçok haber yaptı. BBC'de CNN benzeri haberler üreterek yorumcuların ve uzmanların kaygılarını okuyucularına aktardı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Sputnik-V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu. Muraşko, Gamaleya Enstitüsü ile Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını söyledi.
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