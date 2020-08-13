1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver

Türkiye Barolar Birliği, avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı binayı gece kulübüne kiralayan İstanbul Barosu'na hesap sordu. TBB, baroya bir yazı yazarak "bina kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor" diye sordu
 13 Ağustos 2020 07:05
Yazdır
İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver

İstanbul Barosu'nun, avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın alınan binayı gece kulübüne kiralaması Türkiye Barolar Birliği'ni harekete geçirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Balmumcu'daki Boğaz manzaralı binayı İstanbul Barosu'nun talebi üzerine 2012'de satın aldı. Ancak baro, tadilattan sonra yönetim kurulu kararı olmadan burasını sosyetik ve pahalı bir gece kulübüne kiraya verdi.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMA

Haberimizin ardından bir açıklama yapan İstanbul Barosu söz konusu binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı. Ancak baronun, sosyal medyadaki fotoğraflardan gece kulübü olduğu anlaşılan yerden "sosyal tesisimiz" diye bahsetmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Buna karşın aynı açıklamada, işletmenin sadece üst katının avukatlara tahsis edileceğinin ve avukatlara yüzde 20 indirim uygulanacağının belirtilmesi de çelişkileri ortaya koydu.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ

TBB de konuyla ilgili harekete geçti ve İstanbul Barosu'na bir yazı yazdı. Yazıda, İstanbul Barosu'nun talebi üzerine söz konusu yerin TBB tarafından Ekim 2012'de satın alındığı ve 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan protokol uyarınca da baronun kullanımına tahsis olunduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu protokolün 3. maddesi uyarınca taşınmazın, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, "Taşınmazın amacı dışında kullanılması bu protokole ve ilgili mevzuata göre yasaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk Başkanlığınıza aittir" denildi.

NE AMAÇLA KULLANILIYOR

Söz konusu yerin bir işletmeciye devredildiği ve gece kulübü olarak işletildiğine dair haberimiz ile bazı avukatların sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

"Malumunuz olduğu üzere taşınmaz, TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınmış ve baronuza tahsis edilmiştir. Taşınmazın gece kulübü olarak işletilmesi, 'Mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasına ve dayanışmasına katkı' şeklinde tanımlanmış olan tahsis amacına aykırıdır. Taşınmazın, kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığı, ilgili mevzuata, Başkanlığınız ile Başkanlığımız arasındaki protokol hükümlerine ve avukatların menfaatlerinin korunup geliştirilmesine aykırı kullanılıp kullanılmadığı hususlarında ivedilikle ve yazılı olarak Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim."

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Maliye'de kurum içi mülakatlarda adil olunmalı!'
11 Ağustos 2020 09:40		 Tüketici Hak Arama Derneğinden 'internet işlemleri' uyarısı
09 Ağustos 2020 15:42
Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası
08 Ağustos 2020 10:35		 Baro parayı gece kulübünde yedi
08 Ağustos 2020 07:30
Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu
07 Ağustos 2020 17:42		 Kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı
07 Ağustos 2020 12:40
Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformundan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
07 Ağustos 2020 10:48		 Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır
06 Ağustos 2020 23:04
Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
06 Ağustos 2020 21:11		 Sağlıkçılar'dan ek ödeme isyanı: Yarım simit bile alınmıyor
06 Ağustos 2020 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:25 - Liderlerin hayallerini gerçekleştirdi07:10 - Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?07:05 - İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver06:50 - Ülkeyi uçuracak motorlara yerli ve milli dalga06:40 - Yunanistan korsan anlaşmanın hesabını verecek06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
06:10 - Aşıda seri üretim 2 hafta içinde başılyor02:27 - Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek01:13 - Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK çağrısı: İşbirliğine hazırız00:44 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:10 - Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos00:03 - Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
00:03 - Ekip otosu yayaya çarpıp ölümüne sebep olursa kusurlu idaredir00:01 - Polis, yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı00:00 - 13 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:33 - Valilikten 'yayla evlerinde malzeme bırakılmaması' uyarısı23:26 - Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı
23:20 - Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
Polis, yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos
Ekip otosu yayaya çarpıp ölümüne sebep olursa kusurlu idaredir
Aşıda seri üretim 2 hafta içinde başılyor
13 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK çağrısı: İşbirliğine hazırız
Yunanistan korsan anlaşmanın hesabını verecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler 1
danilo zanna 3
Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır 1
ömer erdoğan 1
cenk tosun 1
alpaslan öztürk 1
cemil bayık 1
corona virüs vaka sayısı 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 4
hümeyra 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam