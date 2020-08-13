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İnce geri adım atmadı

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı tartışmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.
 13 Ağustos 2020 07:29
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İnce geri adım atmadı

CHP'de gözler partiyle ipleri koparması beklenen İnce'nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından önceki gün de Ankara'da Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme talebinin iki isimden geldiği bildirilirken, CHP'nin tecrübeli siyasetçilerinin İnce'ye, basın toplantısını iptal etmesini ve CHP'de kalmasını tavsiye ettikleri belirtildi.

İnce'nin ise basın toplantısı düzenlemekte ısrarcı olduğunu söylediği ifade edildi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin bugünkü basın toplantısını saat 10.30'da Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştireceği duyuruldu. İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.

Türkiye
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