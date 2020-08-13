Ankara Altındağ'da, Cinderesi projesi başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temeli atılan yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamındaki konutların 2021 sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Kurum, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Altındağ'daki projeyle içerisinde 2 binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutların inşa edileceğini söyledi.

Deprem riski

Son 100 yıl içinde olan depremlerde 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, "Vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Yaklaşık 60 milyon insanımız, bu riskli alanlarda yaşıyor" dedi. Kurum, 2002 yılından bu yana yaklaşık 950 bin konut üretildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemizde 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bir dünya şehri olan Ankara'nın deprem dönüşümü, ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli" dedi.

4 etaplı proje

Bakan Kurum, Altındağ ilçesinde, projeleri Altındağ Belediyesi'yle birlikte yürüttüklerini dile getirerek, Altındağ'daki projelerin 4 etaptan oluştuğunu, tarihin, kültürün ön plana çıkarıldığı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirtti.

Tescilli binaları ortaya çıkaracak projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, projenin ilk etabının Ankara Kalesi ve çevresini kapsadığını, ikinci etapta Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi belirlediklerini, üçüncü etabın Ulus'ta uygulanacağını, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını söyledi.

2021'de bitecek

Cinderesi bölgesinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurum, "Temellerini bugün attığımız projemizi kısa zamanda yapıp, Cinderemize, Altındağımıza kazandıracağız. Projemizin yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli var. Toplamda 358 hak sahibi için 3 + 1, 87 hak sahibi için 2 + 1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

TOKİ'nin hedefi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ise konutların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde inşa edildiğini söyledi. İdarenin görevinin sosyal konut üretmek olduğunu anımsatan Bulut, 17 yıl içinde inşa edilen konutlarda yaklaşık 4 milyon vatandaşın oturduğunu bildirdi. Bulut, TOKİ'nin konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlediğine dikkati çekti.