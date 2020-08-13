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Türk bilim insanından 'otonom İHA' başarısı

Danimarka'nın Aarhus Üniversitesi'nde Robotik Yapay Zeka Bölümü Başkanı Doç. Doktor Erdal Kayacan ekibiyle başarıya imza attı.
 13 Ağustos 2020 07:58
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Türk bilim insanından 'otonom İHA' başarısı

Milliyet'ten İrfan Kurtuluş'un haberine göre:

Kayacan, pilotların saatte 60-70 km hızla uçan 'drone'larla yaptıkları yarışları, Aarhus Üniversitesi'nde ekibiyle birlikte otonom olarak yapıyor. Kayacan ile ekibi, insansız hava araçları İHA'larla yarışmalarını yerde bir pilotun idaresine ihtiyaç duymaksızın, kendi başlarına daha hızlı hareket etmelerini sağlayan yapay zeka tabanlı bir algoritma sayesinde gerçekleştirdi.

Dünyaya tanıttılar

Yapay zekada önde gelen bilim insanları arasında yer alan Kayacan'ın geliştirdiği algoritma, engelleri tanıyıp karar vererek içlerinden geçiyor ve bu işi çok hızlı yapıyor. Otonom İHA'ların, saniyede 15-16 metre gibi yüksek hızlara ulaşacak seviyede uzmanlaştıklarını belirten Kayacan, yeni nesil drone'ların tam hazır olduğunda birçok klasik uygulamaya büyük bir soluk getireceğini belirtti. Kayacan ve ekibi, 2020 Dünya Hesaplamalı Zeka Kongresi'ne (WCCI) sundukları bildiriyle, bu devrimsel yöntemi dünyadaki araştırmacılara tanıttılar.
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