Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
|13 Ağustos 2020 08:01
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre:
Salgını önemsemeyen vatandaşlara sitem eden Tüfek, şunları dedi:
"Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı.
Vaka sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta, virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu bizler biliyoruz. Hepimizin ailesi var. Vatandaşlarımız daha duyarlı olabilirdi. Hastaların yüzde 95'i Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattığı için önemsemiyor ve bu vurdumduymazlık dalga dalga yayılıyor.
Tepe noktalarında sıkıntı yaşamamak için kan sulandırıcı bazı ilaçlanın stratejik stok ve üretimini gözden geçirmeliyiz. Kasım ayında aşı gelene kadar dayanmamız lazım. Heparin ağırlaşan Kovid-9 vakalarında kullandığımız bir kan sulandırıcı. Bu ilacı hastalarda ilk uygulayan tıp merkeziyiz. Şu an için ilaç sıkıntımız yok ancak tablo daha kötüye gider ve nisan ayındaki durum ortaya çıkarsa şimdiden önlem almak gerekir. Ucuz bir ilaç olduğundan yeterli sayıda stoklamak sağlık açısında önemli olacaktır."
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