CHP: İstanbul Sözleşmesi tartışılamaz
|13 Ağustos 2020 08:15
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Nazlıaka, parti genel merkezinde, 81 ildeki CHP kadın örgütleriyle eş zamanlı düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de kadın haklarının uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu, kadınların elde ettikleri hakları hayatın her alanında yaşamak istediklerini belirtti.
"Erkek egemen" olarak nitelediği iktidarın kadınların hukuken kazanılmış haklarını gasp ettiğini, bu yetmiyormuş gibi, şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istediğini söyleyen Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin de bu anlayışla tartışmaya açıldığını belirti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ifade eden Nazlıaka, şunları kaydetti: "İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla ve asla tartışmaya açılamaz. Haklarımızdan asla ve asla geri adım atmayacağız. İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir."
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