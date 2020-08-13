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Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır

Yüz yüze eğitim başladığında pandemi nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler, devamsızlık sorunuyla karşı karşıya. TBMM Milli Eğitim Komisyonu, sağlık raporu almayan öğrencilerin devamsız sayılacağı görüşünde.
 13 Ağustos 2020 08:41
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Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı, birden fazla formülle yeni döneme hazırlanırken, çocuklarını okula göndermek istemeyen veli sorunu yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda velinin bunun sonuçlarıyla ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine çok sayıda velinin, pandemi kaygısıyla çocuklarını okula göndermek istemedikleri, "gelişmeleri görene kadar bir süre okula göndermeme" kararında olduğuna ilişkin görüşler gelmeye başladı. Bazı velilerin bu nedenle servis hizmeti almadığı, bunun nedenlerinden birinin de okulların açıldıktan bir süre sonra kapatılacağı olduğu öğrenildi. AK Partili komisyon üyeleri, kendilerine gelen soru ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletti.

KRONİK HASTALAR İSTİSNA OLUR MU?

Verilen bilgide, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili olarak online eğitim konusunda çalışma yapıldığı, ancak diğer öğrencilerin sağlık raporu getirmemeleri durumunda devamsız yazılacağına ilişkin bilgi paylaşıldığı öğrenildi.

OKULLARDAKİ HAZIRLIKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarının açılışına ilişkin birden fazla seçenek ortaya koyarken, okulların eğitim dönemine hazırlanmasıyla ilgili bir dizi uygulama yapıldığı da öğrenildi. Tüm okulların dezenfektan ihtiyaçları planlandı. Okullara, pandemi uyarı levhaları ve afişleri hazırlandı. Dezenfektan ve maske ihtiyacına ilişkin çalışma yapıldı ve düzenli sağlanmasıyla ilgili bağlantılar yapıldı.

TENEFFÜS SAATLERİ VE MESAFE PLANI

Bakanlığın çalışmaları kapsamında çocukların okula gittiği günlerde, seyreltilmiş eğitim çerçevesinde, teneffüs saatlerinin farklılaştırılması, sınıfların farklı saatlerde ders arası vermesi, bahçe ve koridorlardaki yığılmanın önüne geçilmesi gibi planlamalar yapıldığı öğrenildi. Özellikle, çocukların tuvalet kullanmalarıyla ilgili önlemlerin planlandığı belirtiliyor.

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