Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Uluslararası piyasalarda çalkantı nedeniyle nakit döviz işlemleri yani dolar veya Euro'yu yurtdışından almak getirmek ve saklamak maliyetli olmaya başlayınca bankaların talebi ile Merkez Bankası nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasının yolunu açtı.
|13 Ağustos 2020 08:52
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paraanaliz.com sitesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın 5 Ağustos'ta yayımladığı tebliğ ile izin verdiği nakit döviz talebine komisyon uygulaması bankalar tarafından uygulanmaya başlandı.
Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor.
Büyük bir özel bankanın 20 bin liranın üstüne binde 1.5, orta ölçekli bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım-satım ve transferlerinde ise komisyon alınmıyor.
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