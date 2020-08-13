Özel okullar 17 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak
|13 Ağustos 2020 09:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunun 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze başlayacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.
SORULAR VE YANITLAR
21 Eylül'den itibaren yüzyüze eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulumuzun tavsiyesi oldu. Hangi yaş gruplarında öncelikli başlayacağı hususunda bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyip, paylaşacağız.
Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği onlara yönelik olarak yapılacak destek konusunda planlamalar yapılıyor.
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı 21 Eylül'den sonra yüzyüze eğitimin başlaması şeklindeydi.
Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesi, tam olarak içeriğin tam olarak, yüzyüze, aynı saat içinde değil de belirli nokta ve konuların işlenmesini kast ediyoruz. Seyreltilme konusunda açık elbette uzaktan eğitim, canlı dersler ve EBA televizyonu vasıtasıyla giderilecek. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
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