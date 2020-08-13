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Eldeki veriler net ve açık olarak gösteriyor ki bu gidiş iyi değil

Bu gidiş kötü gidiş,pandemi meselesini kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Sadece bizde değil, hemen hemen her ülkede COVID-19 salgını direnmeye devam ediyor.
 13 Ağustos 2020 09:09
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Eldeki veriler net ve açık olarak gösteriyor ki bu gidiş iyi değil

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun bügünkü yazısında; Eldeki veriler net ve açık olarak gösteriyor ki bu gidiş iyi değil. Pandemi meselesini kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Sadece bizde değil, hemen hemen her ülkede COVID-19 salgını direnmeye devam ediyor.

Çok değil 8 ay kadar önce, ocak ayının sonlarında 15-20 bini bile geçmeyen vaka sayısı bugün 20 milyonu aşmış durumda. Kısacası "pandemi gündemi"nin sonlarına yaklaşmak bir yana, henüz ortasında olduğundan bile şüphe ettiren işaretler var. Pandemi dünyanın her noktasında, her ülke, iklim ve ekonomisinde tedbirlerinizi azıcık gevşettiğiniz anda, anında "Ben buradayım!" diyor. Pençesini acımasızca önce akciğerleriniz, pıhtılaşma sisteminiz, sonra da bütün bedeninize atıveriyor. Özetle, eğer akıllı davranmazsak gezegenimizi saran bu belalı virüsten değil tamamen kurtulmak, onu kontrol altına alma ihtimalimiz bile şimdilik tatlı bir hayalden ibarettir. İçinde bulunduğumuz rüyadan çıkalım ve lütfen ve hem de hemen, yeniden probleme bir kez daha odaklanalım.

b>UNUTMAYIN

TEMASI AZALTMADAN ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

DEĞİŞMEYEN gerçek şu: Bu virüs insandan insana geçiyor. Bulaşmayı önlemek için sadece seyahatlerden kaçınmanız da yetmiyor. Bir araya gelmeniz, kalabalıklaşmanız, kalabalık ve yoğun bir ortamda bulunmanız, sadece sohbet için olsa bile kontrolü bir an bile elden bırakmanız virüsün süratle yayılmasına yol açabiliyor.

Bence "kalabalıklaşma" en mühim mesele. Kontrolsüz kalabalıklar ise bir numaralı tehlike. Nişanlar, düğünler, cenazeler, sünnetler, asker uğurlamaları, birlikte yapılan ortak dini görevler, ortak mekanlarda yapılan toplumsal eğlenceler durumu iyice çığırından çıkarabiliyor. Kısacası birinci meselemiz, bir numaralı sorunumuz kalabalıklaşma yanlışımızdır. Çok gerekmedikçe yakınlarımızla teması sıfırlayalım. Mümkün olduğu ölçüde evimizde kalalım. Kalabalıklardan uzak duralım.

PEKİ KESİN ÇÖZÜM NE

KESİN çözüm aslında net ve açık: Etkili, güçlü bir aşıyı bulmak zorundayız. Peki o aşı bulunabilecek mi? Bulunacağından hiç şüpheniz olmasın. Ne zaman bulunacak, ne zaman herkese uygulanacak? İşte en önemli soru da bu zaten. Bize güçlü bir bağışıklık sağlayabilecek herhangi bir aşı için kanaatimce önümüzde en az 3-4 aylık bir zaman dilimi var. Bazı uzmanlara göre bu sürenin uzaması, bir yılı bulması, hatta 2022 başına ulaşması bile mümkün. Kısacası umutlarımız aşıya bağlı.

Ama o umut gerçekleşinceye kadar yapmamız gereken şeyler değişmeyecek: El temizliği başta olmak üzere kişisel hijyene dikkat edeceğiz. Kalabalık ortamlardan uzak duracak, çok gerekmedikçe "Kalabalıklaşmaya hayır!" demeyi bileceğiz. Kapıdan dışarı adım atar atmaz, maske takmayı ihmal etmeyeceğiz. O maskeyi de mutlaka usulüne uygun kullanacağız. Ve tabii ki sosyal mesafe kuralından da asla taviz vermeyeceğiz.

OKUR SORUSU

RUSYA AŞIYI BULDU MU

RUS yetkililer, hem de birinci ağızdan, Başkan Putin tarafından COVID-19'u önleyebilecek etkili bir aşıyı bulduklarını açıkladılar. Ne var ki ben dahil pek çok uzman da bu aşının bırakalım etkili olup olmayacağını, zarar verip vermeyeceği konusunda bile net ve açık bir güvence, olumlu bir kanaat yok. İşte bu nedenle yanıtım, "Ben o aşıyı şüpheler ortadan kalkmadan yaptırmam" şeklinde olacaktır.
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