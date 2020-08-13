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'Cep'te tehlike sürüyor

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri olan 'arayan hat bilgisi manipülasyonu' tehlikesi devam ediyor.
 13 Ağustos 2020 09:19
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'Cep'te tehlike sürüyor

4 yıl önce BTK tarafından yüksek güvenlik açığı oluşturduğu gerekçesi ile bir düzenleme yapılmış ve GSM şirketlerinden gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. Aradan geçen sürede şirketler istenilen adımları atmazken BTK, GSM operatörlerine para cezasının yolda olduğunu belirten yeni uyarılar gönderdi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: Türkiye'de tüketicilerin en çok şikayetçi olduğu dolandırıcılık yöntemlerinin başında iletişim yolu ile yapılan dolandırıcılıklar geliyor. Bunlardan biri de numara kopyalama yöntemi olan yani CLI (arayan hat bilgisi) manipülasyonu. Dolandırıcılar bu yöntemle size bir çağrı gönderiyor ve ekranda çıkan numarada istedikleri ismin kayıtlı olmasını sağlıyor. Yani kullancıyı tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bundan tam 4 yıl önce Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından büyük güvenlik açığı oluşturduğu gerekçesiyle konuyla ilgili bir adım atılarak ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmiş ve GSM operatörlerinden 3 ay içerisinde sorunu çözmeleri istenmişti. Ancak gelinen noktada bu konuda operatörler tarafından tüketicileri korumak adına henüz istenilen adımlar atılmış değil.

YENİ UYARI YAPILDI

İnternet programlarını kullanan bu şüphelilerin yurtdışı kaynaklı transit arama yaparak eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlenirken, hat sağlayıcı GSM şirketlerinin gerekli tedbiri alması için 19.02.2019 tarihinde BTK'ya bir talep yazısı gönderildiği aktarıldı. BTK ise son olarak 19.06.2019 tarihinde GSM şirketlerine bir yazı daha göndererek gerekli önlemleri almazlar ise kendilerine idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Yazıda GSM şirketleri tarafından sunulan Arayan Hat Bilgisi (CLI) hizmetinin yanlış ve yanıltıcı bir şekilde oluşturulmasının engellenmesi, kullanıcı şahıs ve firmalar tarafından değiştirilmesinin önlenmesi, mevzuata uygun olmayacak şekilde oluşturulmuş yurdışı kaynaklı çağrıların engellenmesi hususlarına azami dikkat gösterilmesi gerektiği belirtildi. Biz de gelinen noktada BTK'ya bu konudaki durum ile ilgili son gelişmeleri sorduk ancak bir cevap alamadık.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Arayan Hat Bilgisi (CLI) manipülasyonu sırasında telefonunuz çalıyor ve ekranda daha önceden tanıdığınız bir ismin sizi aradığını görüyorsunuz. Dolandırıcılar siz telefonu açtığınızda sizi manipüle ederek çeşitli istekleri yerine getirmenizi istiyor ya da sizi farklı bahanelerle tuzağa düşürüyor.
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