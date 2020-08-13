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Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı

İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı
 13 Ağustos 2020 09:35
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Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı

İşverenlerin hükümetin verdiği yetkiyle ücretsiz izne çıkardıkları işçilerin sayısı 2 milyona dayandı. Sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı.

Türkiye İş Kurumu'nun haziran ayı verilerine göre işsizlik maaşı alan işçi sayısı 464 bin 930 oldu. Temmuz ayında bu rakam 401 bin 645'e düştü. Bu işçilere 494.6 milyon lira ödeme yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi sayısı bir önceki aya göre 2.4 milyondan 1.7 milyona düştü. İşçilere kısa çalışma kapsamında temmuzda 2.5 milyar lira ödeme yapıldı. Veriler işverenlerin kısa çalışmadan vazgeçmeye başladıklarını işaret ediyor.

İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere ayda 1168 lira nakdi ücret desteği veriliyor. Bu kapsamda nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Nisan-temmuz döneminde bu sayı 1 milyon 901 bin 212'ye çıktı. Bu da sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı anlamına geliyor. İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı.

İşsizlik sigortası fonu temmuzda bir önceki aya göre, 114.6 milyar liradan 111.2 milyar liraya geriledi.

Salgın öncesinde fonda biriken para 130 milyar liranın üzerindeydi. Fonun temmuzda toplam gelirleri 2.5 milyar lira giderleri ise 7.4 milyar lira oldu. Fonun yüzde 14.16'sı mevduat, yüzde 85.84'ü ise tahvil olarak tutuluyor. Fon kaynaklarının önemli bir bölümü yine işverenlere gidiyor. Teşvik ve destek ödemeleri kapsamında ocak-temmuz döneminde fondan 10.4 milyar lira işverenlere gitti.

Bunun dışında aktif işgücü programları kapsamında 2.1 milyar lira, işbaşı eğitim programları kapsamında da 1.6 milyar lira verildi.
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