Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı!
|13 Ağustos 2020 09:37
|Yazdır
Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu illerden biri olan 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu. Covid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır."
Toplu taşıma binme saatleri kısıtlandı
Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."
Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor.Davut GÜL (@gul_davut) August 13, 2020
65 yaş üstü ulu Çınar'larımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var.
Gaziantep'te gelin ve damadın anne,baba,dede,anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı
13 Ağustos 2020 11:40
|Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı
13 Ağustos 2020 10:45
|Hükümlülere 3. uzatma yolu
13 Ağustos 2020 10:38
|Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti
13 Ağustos 2020 10:30
|Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenlemesi
13 Ağustos 2020 09:40
|TAV Passport'u olana İSPARK'lar ücretsiz
13 Ağustos 2020 08:06
|'İstanbul'a uluslararası sağlık akreditasyonu
13 Ağustos 2020 07:39
|Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?
13 Ağustos 2020 07:10
|Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor
12 Ağustos 2020 23:20
|Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı
12 Ağustos 2020 23:19