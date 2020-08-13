Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Antalya'da ineğin sürüklediği kişi öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ipine dolandığı inek tarafından sürüklenen kişi hayatını kaybetti.
|13 Ağustos 2020 10:06
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı
13 Ağustos 2020 11:15
|Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı
13 Ağustos 2020 10:56
|Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
13 Ağustos 2020 10:42
|Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu
13 Ağustos 2020 10:15
|3'ü tapu çalışanı 7 kişiye rüşvetten gözaltı
13 Ağustos 2020 09:57
|Esenyurt'ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı
13 Ağustos 2020 09:50
|İstanbul'da bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı
13 Ağustos 2020 09:03
|Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim konuştu: O kişi ben değilim
13 Ağustos 2020 09:01
|İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
13 Ağustos 2020 09:00
|Gurbetçi ailenin 'en pahalı' tatili
13 Ağustos 2020 08:59