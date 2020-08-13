1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk diplomatların 40 yıl önce şehit edilmesine yönelik soruşturma

Yeni Güney Galler Polisi Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanı Mark Walton:- "Toplumdan inanılmaz bir ilgi gördük fakat suikastın siyasi güdümlü doğası göz önüne alındığında bize yardım etmede hala bir isteksizlik olduğuna inanıyoruz"
 13 Ağustos 2020 10:07
Yazdır

Avustralya Polisi, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmasına yönelik sürdürülen soruşturmada "umut verici ipuçlarına" rağmen "toplumun yardımına ihtiyaçlarının olduğunu" bildirdi.

Avustralya Polisi, Türk diplomatların şehit edilmesinde yönelik yürütülen soruşturma hakkındaki gelişmeler konusunda Sydney'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, saldırının gerçekleştiği Dover Heights semtindeki Portland Caddesi'nden 18 kilometre uzaklıkta bulunan Sydney Körfezi'ndeki Greenwich Point açıklarında, polis dalgıçlarının saldırıyla ilgili malzemelerin bulunmasına yönelik deniz altında yaptıkları araştırmanın görüntü ve fotoğrafları paylaşıldı.

Görüntülerde, dalgıçların bulduğu ve torbaya konulmuş bir malzeme yer aldı.

Ele geçirilen malzemenin ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mark Walton, "soruşturmacılar tarafından takip edilen umut verici ipuçlarına rağmen Ortak Terörle Mücadele Ekibinin toplum yardımına daha fazla ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Walton, "Geçen yılın sonlarına doğru yaptığımız başvurudan bu yana toplumdan inanılmaz bir ilgi gördük fakat suikastın siyasi güdümlü doğası göz önüne alındığında bize yardım etmede hala bir isteksizlik olduğuna inanıyoruz." dedi.

- "Yüksek ödül sessizlik duvarını yıkabilir"

Katillerin bulunması için konulan 1 milyon dolar ödülün halen geçerli olduğunu kaydeden Walton, "Deneyimler, bize geçen zamanın özellikle suç bilgisine sahip kişiler arasındaki ilişkilerde yaşanan değişikliklerin yüksek bir ödülle birleştiğinde sessizlik duvarını yıkmanın anahtarı olabileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Walton, cinayetlerin çözülmesine yardımcı olacak bilgilere sahip olan herkesten bildiklerini soruşturmayı yürüten ekiple paylaşmaya çağırdı.

- Başkonsolos Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehit edilmesi

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Geçen yıl, Başkonsolos Arıyak ve Ataşe Sever'in şehit edilmelerinin 39'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde terör dosyası yeniden açılmış ve katillerin bulunması için 1 milyon dolar (yaklaşık 5 milyon TL) ödül konulmuştu.

Yeniden açılan soruşturmayı, NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü ve NSW Suç Komisyonu tarafından oluşturulan NSW Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) yürütüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 812 bini geçti
13 Ağustos 2020 10:18		 Güneş'te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir
12 Ağustos 2020 15:34
Koronavirüs kimler için ölümcül olabilir? İşte cevabı
12 Ağustos 2020 13:34		 Gayri hukuki adımlar Yunanistan'a adaları ve Kıbrıs'ı kaybettirebilir
12 Ağustos 2020 11:26
Rusya'dan yeni açıklama: Aşı 2 hafta içinde hazır olacak
12 Ağustos 2020 11:20		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti
12 Ağustos 2020 09:38
Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı
11 Ağustos 2020 23:05		 Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı
11 Ağustos 2020 18:47
DSÖ, Rusya'da tescil edilen virüs aşısı konusunda 'temkinli'
11 Ağustos 2020 17:48		 Putin açıklamıştı... Aşının adı belli oldu
11 Ağustos 2020 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - 2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı11:32 - Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti11:25 - 'Hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz'11:24 - Adana'da FETÖ şüphelisi eski polise dava11:24 - Gram altın 456 lira seviyelerinde11:21 - AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti
11:19 - İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı11:15 - Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı11:08 - Üniversite adaylarına 'hayal kırıklığına uğramamak için gerçekçi olun' uyarısı11:02 - Kamu ile özel sektör arasında 155,8 milyar dolarlık imza11:01 - Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu10:59 - İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
10:56 - Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı10:45 - Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı10:45 - Dolar 7,32 TL'den işlem görüyor10:42 - Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı10:38 - Hükümlülere 3. uzatma yolu
10:30 - Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
İnce geri adım atmadı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büro personeli alımı için iha şartı konması 1
aylin nazlıaka 1
rusya'dan bir günde 80 uçak yolcu gelmesi 2
danilo zanna 3
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
kayhan özekin 2
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
aile içinde teması kesin 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam